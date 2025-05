Cemitérios de Manaus recebem cerca de 200 mil pessoas no Dia das Mães

Neste domingo (11) de Dia das Mães, a Prefeitura de Manaus realizou uma grande operação de limpeza e revitalização nos dez cemitérios públicos da cidade. A ação incluiu capinação, poda, pintura e melhorias em áreas comuns. Cerca de 200 mil pessoas visitaram os cemitérios para homenagear suas mães falecidas

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, percorreu os cemitérios ao longo do domingo e afirmou que o trabalho realizado é mais do que uma obrigação administrativa, é um gesto de humanidade.

“Não se trata apenas de limpar um espaço. Nos preocupamos em acolher as pessoas no momento em que elas mais precisam de conforto. A prefeitura, por orientação do prefeito David Almeida, vem trabalhando com o coração aberto para que os campos-santos sejam lugares de paz, dignidade e reverência”, disse.

A transformação foi visível e tocante. As famílias que compareceram aos cemitérios fizeram questão de reconhecer o zelo da Prefeitura de Manaus. “A limpeza estava impecável, a pintura renovada, os espaços floridos. Isso mostra que há respeito com nossas mães, mesmo depois de partirem. Foi emocionante ver esse cuidado com cada detalhe”, disse Maria das Dores, moradora do bairro Compensa, que visitava o túmulo da mãe no cemitério Santa Helena, no bairro São Raimundo.

A ação também contou com apresentações musicais ao vivo, cultos, missas e momentos de louvor. Músicas que falavam de saudade e fé foram entoadas por servidores da própria Semulsp e grupos religiosos. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) organizaram o trânsito, ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram a postos para atuar em casos de emergência. Assistentes sociais da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e Agentes da Guarda Civil Metropolitana também estiveram presentes nos campos-santos.

Estrutura

Gilmar Farias de Souza, gerente do cemitério Nossa Senhora Aparecida – o maior e mais recente da cidade – destacou a grandiosidade da operação. “Mais de 8 mil vítimas da Covid-19 estão sepultadas aqui. Hoje, recebemos milhares de pessoas com estrutura completa, acessibilidade, flores, música e acolhimento. É o mínimo que podemos oferecer diante de tantas histórias de amor e saudade que habitam este campo-santo”, disse ele, emocionado.

O diretor do Departamento de Cemitérios da Semulsp, Raimundo Nogueira Filho, explicou que o padrão de cuidado se repetiu em todos os cemitérios.

“Do cemitério Nossa Senhora da Piedade, o mais antigo, ao Nossa Senhora Aparecida, o mais novo; do São Francisco, no Morro da Liberdade, ao Santa Helena, no São Raimundo – todos receberam o mesmo zelo, a mesma atenção. Estamos falando de um esforço coletivo, diário, que culmina nesse grande momento de homenagem às mães”.

No tradicional cemitério São João Batista, que acaba de completar 135 anos, o movimento foi intenso. Entre os visitantes, Orlandino Pinto, 41 anos, destacou como positiva a ação realizada. “Minha mãe sempre dizia que limpeza é sinônimo de respeito. Ver esse cuidado aqui, hoje, me faz sentir que ela ainda está sendo honrada. A prefeitura está de parabéns. Esse trabalho toca a gente de um jeito muito profundo”.

