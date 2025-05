‘Dama do Tráfico’ do AM está foragida há mais de três meses

Conhecida como a “Dama do Tráfico” do Amazonas, Luciane Barbosa Farias está foragida há mais de três meses. A 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) expediu um mandado de prisão contra Luciane em 29 de janeiro deste ano, após a ação penal transitar em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ela foi condenada a 10 anos de reclusão por associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Até então, Luciane recorria em liberdade.

Casada com Clemilson dos Santos Farias, o Tio Patinhas, apontado como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV), no Amazonas, ela ficou conhecida após visitas ao Ministério da Justiça em 2023, e por uma viagem à Brasília custeada pela pasta dos Direitos Humanos.

De acordo com a justiça, Luciane e Clemilson cometeram os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e associação para o tráfico.

Foto: Reprodução

(*) Com informações do Metrópoles

