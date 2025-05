Polícia prende idoso suspeito de estuprar as duas netas no AM

Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé prenderam, no domingo (11), um homem de 76 anos acusado de estuprar as duas netas, de 9 e 11 anos. A prisão ocorreu no porto da cidade, durante uma campana montada pelos agentes.

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que atua no combate à violência contra crianças e adolescentes em todo o país.

De acordo com o delegado Rafael Bruno, os abusos ocorreram na comunidade Lago Grande, no rio Gregório, e chegaram ao conhecimento da polícia por meio de denúncias. Após confirmar as informações, ele solicitou à Justiça o mandado de prisão do acusado.

Ainda segundo o delegado, o homem já tinha um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável no estado do Acre. Ele cumpria pena em regime semiaberto, mas não retornou ao presídio e passou à condição de foragido.

“Realizamos buscas por mais de dois dias na comunidade onde ele se escondia, mas ele fugiu para a mata quando percebeu a chegada da equipe. Depois, soubemos que ele costumava sacar a aposentadoria na sede do município, então montamos campana no local e conseguimos prendê-lo no porto”, relatou o delegado.

O idoso vai responder por estupro de vulnerável. Ele será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

