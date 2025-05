Furto de cabos atrasa emissão gratuita de documentos no Vasco Vasques

Manaus (AM) – O furto de cabos de internet causou um atraso no início dos atendimentos da ação de emissão de documentos, do projeto “Registre-se!”, nesta terça-feira (13), no Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A falha na conectividade prejudicou a emissão gratuita de documentos civis, mas foi resolvida antes do meio-dia, permitindo a retomada do serviço, de acordo com a organização.

Desde as primeiras horas da manhã, uma fila quilométrica se formou no local, com centenas de pessoas em busca de emissão de documentos como RG, CPF, certidão de nascimento e título de eleitor, que é feito no Vasco Vasques.

A Corregedoria-Geral de Justiça informou que o problema foi identificado e corrigido rapidamente, permitindo que o atendimento ao público seguisse normalmente.

A ação segue até sexta-feira (16), das 8h às 17h, e tem foco especial em atender pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Durante a abertura, o governador Wilson Lima ressaltou a importância da documentação para o acesso aos serviços básicos e destacou a estrutura do Governo do Amazonas no evento. “Não é um mutirão só de documentos, mas acima de tudo, de dignidade, pois ter um CPF, uma certidão de nascimento ou um RG é o primeiro passo para o acesso aos serviços públicos”, afirmou o governador.

Além de Manaus, a “Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se!” também ocorrerá em Humaitá, nos dias 15 e 16 de maio, com programação para a população local.

Mutirão de emissão de documentos no Vasco Vasques

A ação social, que iniciou na segunda-feira (12), segue até sexta-feira (16). Aproximadamente 15 organizações vão participar da ação para emissão dos documentos na capital amazonense.

🪪 Conforme previsto pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, nesta edição de 2025, a população terá acesso a serviços como:

expedição de Carteira Nacional de Identificação (CNI);

expedição de CPF (Cadastro de Pessoa Física);

expedição de Título de Eleitor;

expedição de primeiras e segundas vias de Certidões de Nascimento;

além de emissão de outros documentos básicos.

Na ação, também haverá orientações para retificações de documentos já expedidos; orientações sobre documentos do segmento de saúde; expedição de documentos trabalhistas e demais.

