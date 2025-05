Polícia busca trio suspeito de assalto a ônibus da linha 415 em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) tornou públicas as imagens de três homens, ainda não identificados, suspeitos de participação em um assalto a um ônibus da linha 415 do transporte público. O crime foi registrado no domingo (11), na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurrc, os suspeitos estavam armados com arma de fogo e arma branca, e praticaram o crime fazendo ameaças às vítimas.

“Pedimos a colaboração da população com informações que possam levar ao paradeiro dos suspeitos, para que eles sejam localizados e presos”, afirmou o delegado.

Denúncias

Quem tiver informações sobre os envolvidos pode entrar em contato, de forma anônima, pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurrc, ou ainda pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

