Apreensões de armas explodem no AM e escancaram avanço do crime organizado

Dados do Anuário de Segurança e caso recente em Manaus revelam o grau de sofisticação do arsenal criminoso no Amazonas

Manaus (AM) – O grande número de armas de fogo ilegais apreendidas no Amazonas nos primeiros quatro meses de 2025 acendeu um sinal de alerta entre especialistas em segurança pública. Foram 517 armas retiradas de circulação entre janeiro e abril — um dado que, embora comprove a atuação das forças de segurança, também expõe a dimensão da presença do crime organizado no Estado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no mesmo período de 2024, foram apreendidas 558 armas de fogo. As apreensões, segundo a pasta, “são fruto de ações ostensivas” da Polícia Militar (PMAM) e de operações da Polícia Civil (PC-AM), fortalecidas com a incorporação de novos servidores e investimentos em tecnologia.

Apesar do reforço nas ações policiais, um especialista ouvido pelo Em Tempo alerta que a grande quantidade apreensões mostra a gravidade do problema, pois o número revela que muitas armas ainda estão nas mãos de criminosos.

De onde vêm esse armamento?

O especialista em segurança pública e presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol-AM), Jaime Lopes, destaca que o cenário é particularmente grave no Amazonas, dada sua localização estratégica.

“Face à sua condição geográfica, uma zona fronteiriça com os maiores produtores de cocaína do mundo e a maior bacia hidrográfica do planeta, torna-se inevitável que as hidrovias amazônicas virem rotas para o tráfico internacional de drogas bem como que este crime esteja sendo praticado de forma concomitante com outros delitos pelas organizações criminosas, a exemplo dos crimes ambientais”, alerta.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o Amazonas registrou 1.542 apreensões de armas de fogo ao longo de 2023, sendo um dos estados da Região Norte com maior número de apreensões. O relatório, no entanto, não detalha os modelos mais apreendidos.

Lopes explica que parte desse armamento pesado é oriunda de países vizinhos como Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela.

“É natural que essa atuação gere impactos trágicos por onde passa e/ou se instala, como no caso do Amazonas, que possui grupos locais interligados a facções nacionais com atuação em todas as unidades da federação, inclusive internacionalmente. Assim, os efeitos danosos dessas organizações criminosas são extremamente prejudiciais para as estatísticas da segurança pública do Estado do Amazonas, a exemplo do crescimento vertiginoso das mortes violentas em decorrência dos conflitos entre as facções”, pontua.

Apesar da crescente apreensão de armamentos, Jaime Lopes pondera que a situação exige ações ainda mais incisivas. “A quantidade de metralhadoras e armas de grosso calibre que tem sido apreendidas é algo preocupante. É essencial que o Estado reforce o trabalho de inteligência policial e invista em treinamento para que os agentes compreendam as mudanças nas dinâmicas criminosas”, defende.

Apreensões de armas de grosso calibre

Um exemplo recente ilustra esse cenário. No dia 1º de maio, a Polícia Militar do Amazonas prendeu um homem, de 45 anos, que transportava duas metralhadoras americanas modelo Browning M1919 calibre 3.0 — armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, capaz de derrubar aviões. O homem seria um policial militar preso na avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Um outro caso aconteceu no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul da cidade.

(Foto: Divulgação/ SSP-AM)

Um homem de 22 anos foi preso no dia 31 de janeiro de 2024 após ser flagrado com três fuzis, coletes à prova de balas e camisas com nome e brasão da Polícia Civil do Amazonas. A prisão foi feita por policiais da ROCAM, que chegaram ao local após denúncia anônima. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou fugir, jogou uma das armas e ainda resistiu à prisão, mas acabou detido.

Além desses casos, no dia 11 de abril, a Força Tática da Polícia Militar apreendeu um arsenal de armas de fogo após uma denúncia de violência doméstica feita ao vivo por uma mulher durante a transmissão de um programa de televisão.

A vítima relatou, em tempo real, ser agredida pelo marido, que estaria armado e possuía um arsenal em casa. Ao chegarem no local, na rua 71, bairro Novo Aleixo, Zona Norte, os policiais confirmaram as agressões e realizaram buscas na residência, onde encontraram diversas armas e munições.

Armas apreendidas:

2 espingardas Taurus Pump Military calibre 12

1 rifle Magtech 7022 CBC calibre 22

1 pistola Imbel calibre 40

1 pistola Taurus calibre 380

1 revólver Rossi calibre 22

1 revólver Taurus calibre 32

1 revólver Taurus calibre 38

Outros itens encontrados:

700 munições calibre 22

101 munições calibre 40

80 munições calibre 9mm

14 munições calibre 357

11 munições calibre 380

6 coldres

5 porta carregadores

1 carregador SMT/CT calibre 40

Posicionamento

Ao Em Tempo, a SSP-AM informou que, além do reforço no efetivo policial — com a incorporação de mil novos PMs e o aumento no número de delegados, investigadores e escrivães —, o estado investiu em tecnologias que fortalecem as agências de inteligência.

Essa modernização, de acordo com a pasta, tem contribuído para uma atuação mais integrada com outras forças policiais e um aumento na capacidade de resposta a crimes complexos, como o tráfico de armas e drogas.

Ainda assim, o especialista defende que apenas a repressão não basta. Ele destaca a necessidade de aprofundar o trabalho de inteligência e capacitação dos agentes.

