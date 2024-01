Rocam prende homem com três fuzis e camisas com brasão da PC-AM em Manaus

Após denúncias anônimas, policiais da Rocam prenderam um homem de 22 anos com três fuzis, munições, coletes balísticos e 10 camisas com o brasão da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A ação aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31), rua São José, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Os policiais foram informados que um suspeito vestindo bermuda branca e camisa azul estaria estaria portando e exibindo arma de fogo em via pública.

A equipe foi até o endereço e avistou o homem com as características repassadas. Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito tentou fugir pulando muros de casas da localidade, mas acabou capturado.

Após buscas na rota de fuga, os policiais encontraram mais duas armas de fogo, coletes com placas balísticas e camisas com nome e brasão da PC-AM.

Segundo a Rocam, o suspeito já possui passagem por tráfico de drogas. Ele e o material apreendido foram encaminhados ao 1º Distrito integrado de Polícia (DIP).

