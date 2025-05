Manaus (AM) -A Polícia Militar do Amazonas prendeu, na noite desta quarta-feira (1º), um homem de 45 anos que transportava duas metralhadoras de uso militar em um carro na Zona Leste de Manaus. A abordagem aconteceu por volta das 18h30, na Avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares.

Equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), do Comando de Policiamento Especializado (CPE), receberam uma denúncia anônima informando que o suspeito circulava pela região em um carro modelo Gol preto, de placa NOY-2240, transportando armamento pesado.

Após buscas pelo bairro, os policiais localizaram o veículo com as características repassadas. Durante a revista no automóvel, os agentes encontraram duas metralhadoras americanas do modelo Browning M1919 calibre .30 — armamento de uso exclusivo das Forças Armadas.

Armas com alto poder de destruição

Conhecidas pelo alto poder de destruição, as metralhadoras M1919, utilizadas em guerras por exércitos estrangeiros, têm potencial para derrubar aeronaves de pequeno porte ou helicópteros de baixa blindagem.

Nos conflitos do passado, como a Segunda Guerra Mundial, aviões e veículos usavam esse tipo de arma em combates aéreos e terrestres.

Os policiais prenderam o homem em flagrante e o levaram ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde registraram o caso. Segundo a PM, ele não tinha antecedentes criminais.

A polícia apreendeu as armas e o carro. A Polícia Civil do Amazonas vai investigar a origem do armamento e apurar se o suspeito tem ligação com organizações criminosas.

Homem é preso com metralhadoras de guerra capazes de derrubar aviões em Manaus pic.twitter.com/D6UYQuRh8l — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 2, 2025

Leia mais

Rocam apreende coletes, arma e munições em casa na Zona Leste de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱