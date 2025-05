Um jovem identificado como Enzo Garcia Bandeira, de 21 anos, foi preso na tarde de ontem (13) pelos policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob coordenação do delegado Cícero Túlio. Ele é suspeito de furtar R$ 130 mil de uma empresa de custódia e transporte de valores localizada no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Ex-funcionário da empresa, Enzo trabalhava como agente de vigilância de valores e, após adentrar na área dos cofres, subtraiu diversos maços de dinheiro, escondendo as cédulas dentro de seu fardamento. Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação.

Durante as diligências, os policiais encontraram as cintas com as notas furtadas no armário de Enzo, além de equipamentos eletrônicos e fardamentos da empresa. Enzo já havia sido indiciado por furto em outra empresa onde trabalhava anteriormente.

Em depoimento, o suspeito confessou o crime e afirmou que usou o dinheiro para apostas, mas perdeu toda a quantia em um jogo de futebol. Enzo foi indiciado por furto qualificado e será apresentado em audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

'Enzo' é preso por furtar R$ 130 mil de empresa de transporte de valores em Manaus pic.twitter.com/qaHsrmeKZt — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 14, 2025

Leia mais

Pajé do Garanhão é afastado após suspeita de furto na casa de vereador

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱