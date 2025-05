Michelle Bolsonaro lidera intenções de voto no AM para 2026, aponta pesquisa

Michelle desponta com 33% das intenções, enquanto Lula aparece com 31%

Manaus (AM) – A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro (PL), é a favorita pelos amazonenses na corrida eleitoral para a presidência da República em 2026. Os dados são da pesquisa eleitoral divulgada nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Census.

Segundo os dados, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida com 33% das intenções de votos, seguida de perto pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 31%.

Os demais possíveis candidatos, como Ciro Gomes, que concorreu o cargo majoritário em 2022 e perdeu para Lula, aparece com apenas 7% das intenções de votos. Já o atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), 5%.

Enquanto alguns já têm convicção de qual nome votar nas Eleições de 2026, outros 9% responderam que pretendem anular o voto ou votar em branco. Além desses, outros 12% dos amazonenses não souberam ou quiseram responder.

Protagonismo

Michelle Bolsonaro ganhou protagonismo após Jair Bolsonaro perder a reeleição em 2022. Ela tem aparecido com mais frequência em eventos da direita, principalmente quando se trata de atos pró-anistia aos acusados de invadir e depredar patrimônios públicos em 8 de janeiro de 2023. Ela costuma adotar um tom emotivo em seus discursos para mobilizar apoiadores.

A ex-primeira-dama esteve em Manaus duas vezes no ano passado. A primeira foi em maio, acompanhando Jair Bolsonaro no lançamento da pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) à Prefeitura de Manaus. Na ocasião, ela evitou dar declarações à imprensa para não tirar o foco do ex-presidente.

Mas durante evento do PL Mulher no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul, ela recebeu o título de cidadã amazonense. A homenagem foi proposta pela deputada estadual Débora Menezes (PL) e aprovada em 2023, como forma de reconhecer supostos serviços prestados ao Amazonas.

No entanto, a ex-primeira-dama não realizou projetos sociais voltados ao estado durante o governo Bolsonaro.

Na segunda ocasião, ela veio cumprir agenda do Partido Liberal Mulher, realizado no Teatro Manauara em setembro.

Apoio

Sim, se Jair Bolsonaro permanecer inelegível até 2026 — o que é provável, dado que ele foi condenado pelo TSE em 2023 e está inelegível por oito anos —, Michelle Bolsonaro poderá, sim, ser lançada como candidata à Presidência da República.

Ela já conta com o apoio explícito do marido, que tem dito em bastidores e eventos públicos que acredita no potencial dela para vencer o presidente Lula em uma eventual disputa. O ex-presidente tem trabalhado para fortalecer a imagem da esposa como figura central da direita, especialmente no comando do PL Mulher e em participações em eventos conservadores.

