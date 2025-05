Operação fecha abrigo irregular e apura promoção de migração ilegal em Manaus

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (15), uma operação conjunta com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), com o objetivo de investigar suspeitas de envolvimento no crime de promoção de migração ilegal.

As investigações começaram após o Conselho Regional de Serviço Social do Amazonas (CRESS-AM) encaminhar uma notícia-crime, com base na denúncia de uma imigrante venezuelana. Segundo o relato, migrantes teriam sido aliciados com falsas promessas de trabalho em Pacaraima (RR) e, posteriormente, levados para Manaus, onde foram abrigados em condições precárias na zona norte da cidade.

Mandados

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos fatos investigados. A operação resultou na interdição, por parte da Vigilância Sanitária, de um abrigo que apresentava condições degradantes.

Dezessete migrantes, que residiam no local e estavam em situação de vulnerabilidade, foram acolhidos e encaminhados para instituições estaduais responsáveis pela proteção e assistência social.

