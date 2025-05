China suspende compra de frango do Brasil após caso de gripe aviária

A China suspendeu por 60 dias a compra de carne de frango do Brasil após o país registrar o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou a informação à TV Globo, nesta sexta-feira (16), durante agenda em Goiás.

“Então, a partir de hoje, por 60 dias, a China não estará comprando carne de frango brasileira”, disse Fávaro.

Apesar da medida, o Ministério da Agricultura reforçou que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos.

“O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas, vivas ou mortas”, acrescentou o governo federal.

Técnicos identificaram a doença em uma granja localizada no município de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O caso foi confirmado na manhã desta sexta-feira.

Após a confirmação, as autoridades isolaram a área e sacrificaram as aves restantes. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul vai investigar a existência de outros focos em um raio inicial de 10 km a partir do local da ocorrência.

Segundo o governo federal, este é o primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) na avicultura comercial do Brasil. Até então, os registros da doença no país se limitavam a aves silvestres, que vivem soltas na natureza.

O vírus da gripe aviária circula desde 2006, principalmente na Ásia, África e no Norte da Europa.

Enquanto isso, o surto da doença nos Estados Unidos impulsionou a exportação de ovos brasileiros.

