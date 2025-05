Manaus terá novo conjunto habitacional com 576 moradias

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta sexta-feira (16), o início das obras de mais um conjunto habitacional na capital. Localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste, o novo empreendimento terá 576 moradias e integra o programa “Minha Casa, Minha Vida”, em parceria com o governo federal.

“Estamos avançando firme para reduzir o déficit habitacional em Manaus. Aqui serão construídos 36 prédios com 16 unidades cada, totalizando 576 moradias que vamos entregar até dezembro deste ano”, disse David Almeida, durante visita técnica ao canteiro de obras.

A Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) supervisiona os trabalhos, que já estão na fase de drenagem e terraplenagem.

Obras avançam com apoio da prefeitura e governo federal

Com o fim do período de chuvas, a prefeitura prevê o início da instalação dos radieres e da elevação das estruturas nos próximos dias. O investimento é custeado com recursos federais e aporte direto do município.

“Esses apartamentos representam mais do que a construção de moradias. Simbolizam o recomeço para centenas de famílias que viveram anos sem acesso à moradia digna”, afirmou o secretário da Semhaf, Jesus Alves.

Homenagem e reconhecimento

O novo conjunto habitacional se chamará Carlos dos Santos Braga, em homenagem ao pai do senador Eduardo Braga, falecido recentemente. A homenagem reconhece sua trajetória empresarial e a atuação do senador na viabilização de recursos para habitação em Manaus.

“Esse é mais um passo importante no nosso compromisso de levar dignidade para quem mais precisa. Manaus segue avançando com planejamento, parcerias e trabalho sério”, completou o prefeito.

A Prefeitura de Manaus executa uma política integrada de habitação, dentro do plano de Desenvolvimento Urbano Sustentável. A iniciativa inclui a construção de moradias dignas, regularização fundiária e urbanização de áreas consolidadas.

A gestão também reaproveita espaços ociosos para evitar a expansão desordenada da cidade e incentiva a habitação de interesse social. O plano conta com parcerias com o setor privado, o Banco Mundial e a Corporação Financeira Internacional (IFC), ampliando investimentos e acelerando os resultados para a população de baixa renda.

