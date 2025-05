Ana Paula Renault tranquiliza seguidores após passar por cirurgia de emergência

A apresentadora Ana Paula Renault, de 43 anos, apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (16) pela primeira vez após passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia de disco. O procedimento foi realizado na quinta-feira (15), no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Ainda se recuperando no hospital, Ana Paula compartilhou um vídeo nos stories do Instagram e tranquilizou seus seguidores.

A ex-BBB relatou que procurou atendimento médico após sentir fortes dores e notar a perda de movimento no pé esquerdo.

“Imagina chegar no pronto-socorro já com dores fortíssimas e perda do movimento do pé esquerdo. Eu não conseguia movimentar os dedos do pé! Então só passam as piores coisas pela cabeça da gente”, desabafou.