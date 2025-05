Pai e padrasto são presos por estuprar filha e enteada em comunidades no AM

Dois homens, de 45 e 55 anos, foram presos suspeitos de estuprar suas próprias filha e enteada, de 8 e 9 anos, em comunidades rurais de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. As prisões ocorreram com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), do Conselho Tutelar e da Guarda Civil Municipal (GCM).

O primeiro caso aconteceu na comunidade do Canoas, às margens da BR-174. A vítima, de 8 anos, contou à mãe que vinha sofrendo abusos sexuais cometidos pelo pai. Após a denúncia, as equipes policiais iniciaram as diligências que resultaram na prisão do suspeito.

Já o segundo crime foi registrado na comunidade São Salvador, na estrada de Balbina. A vítima, de 9 anos, relatou abusos praticados pelo padrasto, de 55 anos.

Ambos os homens foram levados à delegacia do município e devem responder por estupro de vulnerável. As crianças receberam atendimento especializado e seguem acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

Outro caso

Na sexta-feira (16), um homem de 40 anos foi preso em Itapiranga, Amazonas, por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos. A prisão ocorreu durante a Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça, após o descumprimento das condições de liberdade.

A sentença de seis anos foi emitida em 2014, e o mandado de prisão estava em aberto desde 2023. Durante a operação, a PC-AM também realizou ações educativas em comunidades ribeirinhas, com palestras e panfletos sobre abuso e violência sexual.

