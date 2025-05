Feirão do Amazonas Meu Lar vai ofertar 2,6 mil imóveis com subsídio estadual

Mais de 2,6 mil unidades habitacionais serão ofertadas com subsídio de até R$ 35 mil em 29 empreendimentos

O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (19), os termos de credenciamento de cinco empresas da construção civil aptas para participar da segunda edição do Feirão do Amazonas Meu Lar. O evento anterior, em novembro de 2023, reuniu mais de 20 mil pessoas e gerou mais de 3 mil propostas de financiamento.

“A política que nós temos implementado é uma política de moradia digna, fazer com que essas pessoas possam estar inseridas na dinâmica da cidade, abrigadas num empreendimento”, declarou o governador. “O nosso objetivo é que essas pessoas entrem nessas unidades habitacionais, se apropriem e criem raízes.”

Construtoras habilitadas

As cinco empresas credenciadas por meio de edital de chamamento público são: Capital, Direcional, Olá, MRV e Smart. Os representantes das construtoras participaram da solenidade no Palácio do Governo.

Os empreendimentos são voltados para famílias com crédito aprovado para financiamento imobiliário e que estejam aptas a receber o Subsídio Entrada do Meu Lar, benefício estadual que complementa a entrada do imóvel.

Participaram do evento autoridades como os deputados estaduais Adjuto Afonso e Felipe Souza, o vereador Diego Afonso, além de representantes de entidades como Ademi-AM, Sinduscon, CDL Manaus, ACA, Crea-AM e Caixa Econômica Federal.

Oferta habitacional

Fotos: Diego Peres/Secom

Serão 2.681 unidades habitacionais distribuídas em 29 empreendimentos em construção. As unidades são destinadas a famílias cadastradas no programa Amazonas Meu Lar, que tenham perfil compatível com o programa federal Minha Casa, Minha Vida.

A Sedurb conduziu o processo de credenciamento, em conjunto com a Suhab. Também fazem parte da execução do programa a UGPE e a Sect.

Subsídio de até R$ 35 mil

O Subsídio Entrada do Meu Lar garante apoio financeiro para complementar a entrada dos imóveis:

Faixa 1 (renda até R$ 2.850): até R$ 35 mil

(renda até R$ 2.850): até R$ 35 mil Faixa 2 (renda de R$ 2.850,01 a R$ 4.700): até R$ 30 mil

(renda de R$ 2.850,01 a R$ 4.700): até R$ 30 mil Faixa 3 (renda de R$ 4.700,01 a R$ 8 mil): até R$ 20 mil

Serão ofertadas 402 unidades para a Faixa 1, 1.535 para a Faixa 2 e 744 para a Faixa 3.

Empreendimentos credenciados

Entre os empreendimentos incluídos estão: Ideal Mais Porto Buriti, Prime Cidade Nova, Smart Tarumã, Amazon Boulevard Classic, Conquista Jardim Botânico, Conquista Rio Negro, Parque Ville Orquídea, Solar das Torres, Vista dos Lírios, Olá Ponta Negra e Up Mosaico.

“A gente acredita que deu uma alavancada muito boa não só nas vendas, mas também para que a população possa adquirir o seu imóvel de forma equilibrada”, afirmou Victor Lopes, gestor comercial da MRV.

Resultados da primeira edição

O primeiro Feirão do Amazonas Meu Lar aconteceu em novembro de 2023 e resultou na assinatura de 1.025 contratos, após mais de 3 mil propostas recebidas. O evento ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus.

Para esta segunda edição, o Governo do Amazonas investe R$ 48 milhões em subsídios.

Programa Amazonas Meu Lar

Lançado em 2023, o Amazonas Meu Lar é o maior programa habitacional da história do estado. Com orçamento estimado em R$ 4,7 bilhões, prevê 24 mil soluções definitivas de moradia, sendo 22 mil novas unidades e a regularização de 33 mil imóveis por meio da entrega de títulos definitivos.

M.E

