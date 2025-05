HUGV nega vínculo com falsa médica presa em Manaus

O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM/Ebserh) negou, por meio de nota, que Sophia Livas de Morais Almeida tenha atuado como médica na instituição. De acordo com o hospital, não há qualquer registro de atendimento realizado por ela no local.

Sophia, que foi presa na manhã desta segunda-feira (19), se apresentava nas redes sociais como médica, pesquisadora e doutoranda, mas, segundo o HUGV, ela era apenas aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), atuando como educadora física. O acesso às dependências do hospital se dava unicamente em razão de seu vínculo acadêmico, já encerrado após a conclusão do mestrado. O hospital afirmou ainda que está à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações.

A falsa médica é acusada de exercer ilegalmente a medicina há pelo menos dois anos. De acordo com a Polícia Civil, Sophia receitava medicamentos controlados, inclusive de tarja preta, e emitiu atestados falsos para trabalhadores que acabaram demitidos por justa causa. Na casa dela, foram apreendidos receituários, crachás e outros documentos que reforçam o indício de prática criminosa.

CREMAM reforça combate ao exercício ilegal da medicina

Em nota oficial, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (CREMAM) informou que, até o momento, não recebeu nenhuma denúncia formal sobre a atuação de Sophia como médica. Contudo, o órgão reforçou que, ao tomar conhecimento de indícios de exercício ilegal da medicina, encaminha prontamente os casos para investigação pelas autoridades competentes, como o Ministério Público e a Polícia Civil.

O CREMAM também orientou a população a verificar a regularidade de profissionais da medicina por meio do site oficial do Conselho Federal de Medicina: https://portal.cfm.org.br/busca-medicos.

Deputado esclarece que recebeu Sophia em agenda institucional

O deputado estadual Fausto Jr. também se manifestou após seu nome ser associado à falsa médica. Ele esclareceu que não conhecia Sophia previamente e que ela esteve em seu gabinete como parte de um grupo de profissionais do HUGV que realizava visitas institucionais ao Congresso Nacional. O objetivo da visita era convidar parlamentares para um congresso de neurologia previsto para acontecer em junho.

“Assim como aconteceu em diversos outros gabinetes de deputados e senadores, o grupo foi recebido de forma cordial e respeitosa, como é de praxe em nosso mandato”, afirmou o parlamentar, lamentando o envolvimento da ex-mestranda com práticas ilegais.

Prefeitura de Manaus desmente vínculo familiar com suspeita

A Prefeitura de Manaus também divulgou nota negando qualquer vínculo entre o prefeito David Almeida e Sophia Almeida. A falsa médica se passava por parente do chefe do Executivo municipal, inclusive publicando em redes sociais uma foto em que se dizia criança sendo carregada por David. No entanto, segundo a prefeitura, a imagem em questão é do prefeito com sua filha, Fernanda Aryel. Em outra imagem, em que aparece ao lado do prefeito, trata-se de uma selfie feita em um local público.

“A prefeitura segue com o compromisso de trabalhar com a verdade e esclarecer tudo o que se referir à desinformação, no combate às fake news, em consonância com o bom jornalismo”, destacou o comunicado.

Leia mais:

Falsa biomédica é presa em Manaus suspeita de deformar pacientes

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱