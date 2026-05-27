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Especialista destaca conforto acústico, iluminação planejada e integração com áreas verdes como tendências da arquitetura residencial

Em um mundo cada vez mais conectado e com excesso de informação, as pessoas têm buscado transformar suas residências em ambientes mais relaxantes e funcionais. Nesse cenário, o bem-estar dentro de casa se tornou prioridade nos projetos arquitetônicos.

Segundo a arquiteta Judy Souza, da construtora amazonense Tec Obras, as principais tendências da arquitetura residencial em 2026 envolvem conforto acústico, iluminação planejada e integração com áreas verdes.

“Mais do que estética, os projetos têm priorizado soluções voltadas ao bem-estar emocional, à redução do estresse e à criação de ambientes mais acolhedores e relaxantes dentro de casa”, afirma.

Casa como espaço de descanso e reconexão

De acordo com Judy Souza, esse movimento reflete uma mudança de comportamento dos moradores. Cada vez mais, as pessoas passam a enxergar a casa como um espaço de desacelerar, descansar e se reconectar após a rotina intensa do dia a dia.

“Ambientes mais claros, ventilados e funcionais ajudam a transmitir sensação de calma e bem-estar, tornando a experiência dentro de casa mais agradável”, comenta.

Iluminação se torna protagonista dos projetos

A iluminação ganhou protagonismo nos projetos residenciais. Além disso, a especialista explica que o uso correto da luz impacta diretamente a percepção dos ambientes.

Ela destaca que a luz natural amplia os espaços e aumenta o conforto ao longo do dia. Por outro lado, a iluminação artificial, quando bem planejada, cria diferentes sensações dentro da casa.

“Luzes mais suaves promovem acolhimento e relaxamento, enquanto iluminações mais funcionais auxiliam nas atividades do dia a dia. Um projeto luminotécnico bem pensado transforma completamente a experiência de morar”, destaca.

Conforto acústico vira prioridade nos lares urbanos

Outro ponto em evidência é o conforto acústico, impulsionado pelo crescimento das cidades e pela rotina acelerada.

Segundo a arquiteta, reduzir ruídos dentro de casa se tornou uma prioridade. Por isso, soluções técnicas ganharam espaço nos projetos.

“Reduzir ruídos dentro de casa se tornou prioridade para muitos moradores. O uso de esquadrias com melhor vedação, vidros acústicos e materiais que ajudam na absorção sonora contribui para criar espaços mais tranquilos e acolhedores. Além disso, o planejamento da disposição dos ambientes também influencia bastante no conforto acústico da casa”, explica a especialista.

Cores e sensações influenciam o bem-estar

Além da estrutura, as cores também impactam diretamente o humor dos moradores, destaca a arquiteta da Tec Obras.

“Tons neutros, terrosos, verdes suaves, beges e azuis delicados estão entre os mais utilizados em ambientes que buscam transmitir sensação de relaxamento e aconchego. Mais do que seguir tendências, o ideal é criar ambientes que tenham identidade e despertem sensações positivas para quem vive naquele espaço”, comenta.

Áreas verdes ganham força na arquitetura

A presença de plantas, jardins e áreas verdes também se consolida como tendência, mesmo em imóveis menores. Além de estética, esses elementos contribuem para o bem-estar.

“Plantas ajudam a reduzir o estresse, trazem sensação de acolhimento e deixam os espaços mais agradáveis. O importante não é a quantidade, mas a forma como esses elementos são inseridos no projeto”, diz a especialista.

Sobre a Tec Obras

A Tec Obras é uma construtora amazonense especializada em serviços na construção civil, com atuação em obras residenciais, comerciais e industriais. Além disso, desenvolve projetos arquitetônicos, manutenção predial, pavimentação e saneamento.

Com foco em qualidade, a empresa atende iniciativas privadas e públicas, contribuindo para o desenvolvimento e modernização de espaços urbanos. A sede está localizada na rua Ramos Ferreira, 2025, Praça 14 de Janeiro. Contatos: (92) 98477-0801 e (92) 3673-2783.

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