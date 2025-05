Veja como declarar prêmios de loteria e apostas no Imposto de Renda 2025

Com o crescimento dos sites de apostas no Brasil, aumenta também a responsabilidade dos apostadores com o Imposto de Renda (IR)

Ganhos com apostas, bens móveis e investimentos no exterior exigem atenção na declaração do IR 2025

Com o crescimento dos sites de apostas no Brasil, aumenta também a responsabilidade dos apostadores com o Imposto de Renda (IR). Ganhos com loterias e apostas devem ser declarados, mesmo que o imposto já tenha sido retido na fonte — o que nem sempre ocorre nos sites.

Segundo a Receita Federal, prêmios recebidos no Brasil entram na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva ou Definitiva”.

Já prêmios do exterior devem ser informados na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física/Exterior”, com recolhimento mensal via Carnê-Leão e alíquota que pode chegar a 27,5%. Prejuízos em apostas não precisam ser declarados.

Bens móveis também devem ser informados

Veículos, como carros e motos, devem ser declarados independentemente do valor. Já outros bens móveis — como celulares, TVs e eletrodomésticos — só precisam ser informados se o valor de aquisição for superior a R$ 5 mil.

Todos devem ser incluídos na ficha “Bens e Direitos”, com dados completos, incluindo valor, data da compra e, se aplicável, informações sobre venda. Vendas acima de R$ 35 mil podem gerar tributação de 15% sobre o lucro.

Investimentos no exterior: novas regras em 2025

A partir da declaração de 2025, rendimentos de investimentos no exterior passam a ser tributados apenas uma vez por ano — e não mais mensalmente — conforme a nova Lei 14.753. Os contribuintes devem informar os bens na ficha “Bens e Direitos” e os rendimentos na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física/Exterior”.

Se o imposto pago no exterior for inferior a 15%, é preciso complementar a diferença no Brasil. Valores pagos acima disso não geram restituição. A Receita Federal reforça que o governo possui convênios internacionais para cruzar dados e identificar irregularidades.

Fique atento: não declarar corretamente pode levar à malha fina.

Leia mais:

Bets ilegais já faturaram R$ 350 milhões em 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱