Influenciadora brasileira é presa na Irlanda com drogas

Na madrugada de domingo (18), a influenciadora brasileira Laryssa Sales, de 19 anos, foi presa em Dublin, Irlanda, sob suspeita de tráfico de drogas. Ela estava acompanhada de seu namorado, Otávio Martin de Sousa, de 30 anos, funcionário da companhia aérea irlandesa Aer Lingus. Durante uma blitz na Rua Kevin, policiais encontraram no veículo do casal maconha, cocaína, ketamina e MMA (metilanfetamina), além de €3.000 em dinheiro e materiais para embalagem.

Negativa de fiança e alegações de saúde

Apesar de alegar estar grávida e com sérios problemas de saúde, a defesa de Laryssa teve o pedido de fiança negado pela justiça irlandesa. O juiz considerou que a jovem poderia fugir do país e que não havia comprovação das condições de saúde apresentadas. Além disso, Laryssa forneceu endereços falsos e não cooperou com as autoridades, o que levantou dúvidas sobre sua identidade.

Repercussão nas redes sociais e mídia irlandesa

Laryssa Sales é conhecida por seu conteúdo digital no Instagram, onde possui mais de 20 mil seguidores. Após a prisão, ela compartilhou um vídeo de seu pai fumando, insinuando contradições em suas acusações. O caso ganhou destaque na imprensa irlandesa, sendo listado como a notícia mais lida no jornal The Irish Times.

(*) Com informações da CNN Brasil

