Influenciadora é esfaqueada pelo companheiro em live

Luna Abrahão foi atacada com nove facadas durante transmissão ao vivo no Instagram. Estado de saúde é estável.

A influenciadora Luna Ambrozevicius Abrahão foi internada após sofrer nove facadas desferidas pelo companheiro. O ataque brutal aconteceu na segunda-feira (19) e foi transmitido ao vivo no Instagram da vítima.

Crime foi registrado ao vivo

O agressor atacou Luna com seis facadas nas costas, uma na mão, uma no pé e outra na orelha. A live mostrou a casa ensanguentada logo após o ataque, gerando comoção entre os seguidores.

Decisão de terminar o relacionamento motivou o crime

Segundo publicação no perfil oficial da influenciadora, a agressão começou no domingo (18), após ela decidir encerrar o relacionamento. No dia seguinte, o agressor voltou e a surpreendeu com o ataque.

Luna está internada e passará por cirurgias

A vítima foi socorrida rapidamente e levada ao hospital. De acordo com os médicos, o quadro é estável. Nesta terça-feira (20), Luna será submetida a cirurgias na mão e no pé.

Histórico de relacionamento abusivo

Com mais de 200 mil seguidores, Luna é mãe de uma menina. Internautas afirmam que o relacionamento era conturbado, com brigas frequentes e sinais de violência.

“Havia vários vídeos deles brigando, quebrando as coisas dela”, comentou uma seguidora nas redes sociais.

Solidariedade nas redes sociais

Após o ocorrido, seguidores e influenciadores manifestaram apoio à Luna e pediram justiça. Mensagens de força e solidariedade continuam sendo publicadas.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Influenciadora brasileira é presa na Irlanda com drogas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱