Influenciador que atropelou noivo no dia do casamento será ouvido pela Justiça

O influenciador Vitor Vieira Belarmino, foragido por 10 meses, será interrogado no próximo dia 28 de maio, às 13h, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A audiência será conduzida pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal da capital.

Vitor é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta em julho de 2023, horas após o casamento da vítima com Bruna Villarinho. O casal estava hospedado em um hotel na orla do Recreio dos Bandeirantes e seguia para a praia quando Fábio foi atingido por uma BMW dirigida por Vitor, que fugiu do local. A vítima morreu na hora.

O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança. Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade. A perícia confirmou que o veículo trafegava a 109 km/h em uma via com limite de 70 km/h. Após o acidente, o carro foi encontrado com manchas de vinho no assoalho, mas Vitor permaneceu desaparecido até se entregar à polícia nesta segunda-feira (19).

A Justiça aceitou o pedido da defesa para reconsiderar a revelia do réu, permitindo que ele seja ouvido em juízo e tenha assegurado o direito à ampla defesa.

A investigação revelou ainda que Vitor estava acompanhado de cinco mulheres no momento do acidente. Elas negaram que ele tenha consumido álcool e afirmaram que o atropelamento ocorreu após uma ultrapassagem.

Leia mais:

