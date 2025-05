Leandro Leitte faz turnê de humor pelo Sul do Brasil

O humorista Leandro Leitte embarcou nesta terça-feira (21) para uma nova turnê de stand-up comedy no Sul do Brasil. A agenda começa em Curitiba (22) e segue com apresentações em Florianópolis (23) e Itapema (24).

Leandro leva ao público o espetáculo “Você Não Está Preparado Para Essa Conversa”, seu quarto solo na carreira. O show estreou com casa lotada no Teatro Amazonas, em Manaus, feito inédito para um humorista da cidade.

Show destaca o “jeitinho manauara” de fazer humor

No novo espetáculo, Leandro mistura observações do dia a dia com críticas bem-humoradas, sempre com o toque regional que o tornou conhecido. Segundo ele, o público do Sul já está familiarizado com sua comédia.

“Essa turnê é especial. Já é a terceira vez que me apresento no Sul com esse formato, e o público sempre me recebe muito bem”, disse o artista.

Confira as datas e locais das apresentações

22/05 – Gaslight Comedy Club – Curitiba (PR)

– Gaslight Comedy Club – Curitiba (PR) 23/05 – Floripa Comedy Club – Florianópolis (SC)

– Floripa Comedy Club – Florianópolis (SC) 24/05 – Steak Roast Hamburgueria – Itapema (SC)

Leandro foi o primeiro humorista manauara a lotar o Teatro Amazonas com um solo. Com passagens por oito estados, ele também atuou em filmes, campanhas publicitárias e viralizou com vídeos sobre o cotidiano amazônico.

“É um show novo, mais afiado, e fazer essa turnê no Sul de novo tem um valor enorme pra mim”, completou.

(*) Com informações da assessoria

