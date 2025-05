Policiais do AM na mira da PF por crimes ligados ao garimpo, tortura e sequestro

Operação Jeremias 22:17 apura envolvimento de policiais do AM e RR em grupo criminoso que atuaria com escolta ilegal de minério e segurança clandestina

Manaus (AM) – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (22), a Operação Jeremias 22:17, que busca aprofundar as investigações sobre o sequestro e tortura de um homem no município de Caracaraí, interior de Roraima.

A ação tem como alvos policiais civis e militares do Amazonas e de outros estados, suspeitos de integrar uma organização criminosa com atuação interestadual.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária, expedidos pela Justiça Estadual de Roraima. Os mandados foram autorizados após solicitação da Promotoria de Justiça de Caracaraí, que atua diretamente no caso. As diligências ocorrem nos estados de Roraima, Amazonas, Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Segundo as investigações, policiais do Amazonas teriam participado do sequestro e tortura de um homem suspeito de envolvimento no roubo de uma carga de cassiterita — minério valioso e alvo de extração ilegal na região. O objetivo seria forçar a vítima a revelar o paradeiro da carga. Policiais de Roraima também estariam envolvidos na ação.

A PF apura ainda que os investigados fariam parte de uma estrutura criminosa montada para atuar na segurança clandestina de cargas de minérios extraídos ilegalmente da Terra Indígena Yanomami (TIY), além de executarem, por conta própria, investigações e repressão a crimes, sem autorização oficial. A organização também seria responsável por escoltar esses carregamentos ilegais.

O nome da operação faz referência a um trecho bíblico do livro de Jeremias (capítulo 22, versículo 17), que trata da prática da violência e derramamento de sangue inocente.

A Polícia Federal não informou se os alvos já foram detidos ou se houve apreensão de materiais durante a operação. As investigações seguem sob sigilo.

Leia mais:

PF investiga contratos irregulares da Prefeitura de Tefé com recursos do Fundeb

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱