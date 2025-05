‘Neguinho do Grau’ é morto a paulada e tem corpo jogado no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado como “Neguinho do Grau”, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (22) na rua Capim Santo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo testemunhas, ele teria sido espancado até à morte por outros criminosos.

De acordo com a polícia, ocupantes de um carro sem placa “desovaram” o corpo no local e fugiram logo em seguida. Um pedaço de madeira foi encontrado próximo ao corpo e pode ter sido usado nas agressões contra a vítima.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e realizou a remoção do cadáver ainda durante a madrugada. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca identificar tanto a vítima quanto os autores do crime.

Até o momento, a motivação do assassinato e as circunstâncias que levaram ao homicídio são desconhecidas.

