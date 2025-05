Daniel ‘220v’ representa Manaus no ADXC 10 em Moscou

Jovem promessa do jiu-jitsu enfrenta russo Mukhammad Akaev no dia 31 de maio

Com apenas 13 anos, o faixa laranja Daniel “220v” Barbosa está confirmado no ADXC 10, que acontece no dia 31 de maio, em Moscou, na Voleybol’Naya Arena Dinamo. Representando a equipe White House Jiu Jitsu, de Manaus, o jovem enfrenta o russo Mukhammad Akaev em uma das lutas de abertura do evento.

O card reforça a presença brasileira em um dos maiores palcos de jiu-jitsu e grappling do mundo.

Infantojuvenis ganham espaço em evento profissional

Mais do que um simples duelo, a luta representa um novo momento para o esporte. Crianças e adolescentes agora competem em alto nível, em eventos com estrutura profissional, transmissão internacional e projeção global.

O ADXC tem sido pioneiro ao incluir categorias infantis e juvenis no mesmo formato consagrado entre os profissionais. Daniel 220v é um dos nomes que mais se destacam nesse cenário.

“Ver jovens como o Daniel competindo em um palco internacional como o ADXC é um reflexo da nossa missão: desenvolver o esporte desde a base e proporcionar oportunidades reais para os talentos do futuro”, afirma Tareq Al Bahri, diretor geral da IVSM, grupo responsável pelo ADXC.

Daniel chega embalado por título na Europa

Esta será a terceira vez que Daniel 220v pisa no octógono da organização. O jovem acumula duas vitórias e vem de uma conquista importante: o título de campeão Europeu Kids, em Roma, no último fim de semana.

“Estou muito empolgado com mais essa oportunidade de lutar no ADXC. Me sinto muito bem, vim de um período intenso de treinos em Manaus para o Europeu, então agora é só ajustar os detalhes pra essa luta”, afirmou Daniel 220v.

O brasileiro é conhecido pelo estilo agressivo, com quedas, pressão e tentativas constantes de finalização.

Desafio contra o russo Mukhammad Akaev

Do outro lado da jaula estará o russo Mukhammad Akaev, também faixa laranja, com experiência sólida nos torneios juvenis da Rússia. Será sua estreia no ADXC, e ele chega com a missão de conter o ritmo intenso do brasileiro.

O duelo promete ser um dos destaques simbólicos do evento, não apenas pelo aspecto técnico, mas por mostrar que o futuro do grappling já está em ação.

Brasileiros em peso no card do ADXC 10

Além de Daniel, outros brasileiros estão confirmados no ADXC 10:

Patricky “Pitbull” Freire (Mossoró-RN) estreia contra Arman Tsarukyan em uma superluta de grappling.

(Mossoró-RN) estreia contra em uma superluta de grappling. Wesley Felix , revelação do jiu-jitsu cearense, enfrenta Vladimir Blium na categoria até 120 kg.

, revelação do jiu-jitsu cearense, enfrenta na categoria até 120 kg. Felipe Machado , referência no grappling, luta contra Mukhammad Shakhbanov .

, referência no grappling, luta contra . Rogério Bontorin volta ao ADXC para enfrentar Askar Askarov .

volta ao ADXC para enfrentar . Ronny Markes encara Viktor Nemkov, em um duelo que promete muita intensidade.

Onde assistir

O ADXC 10 será transmitido ao vivo e com exclusividade pela plataforma TX7.com. Para mais informações, acompanhe o perfil oficial do evento: @adxcofficial nas redes sociais.

