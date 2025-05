Receita libera consulta ao maior lote de restituição do IR da história nesta sexta

Ao todo, 6.257.108 contribuintes vão receber R$ 11 bilhões. Todo esse valor será destinado a pessoas com prioridade no recebimento.

A Receita Federal libera, nesta sexta-feira (23), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Com valor recorde de R$ 11 bilhões, o lote contemplará mais de 6,2 milhões de contribuintes com prioridade no recebimento, incluindo também valores de anos anteriores.

Ao todo, 6.257.108 contribuintes vão receber R$ 11 bilhões. Todo esse valor será destinado a pessoas com prioridade no recebimento.

Confira como está distribuído o lote:

2.375.076 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber por Pix ;

e escolheram ; 2.346.445 contribuintes entre 60 e 79 anos ;

; 1.096.168 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério ;

; 240.081 contribuintes com mais de 80 anos ;

; 199.338 contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave.

Neste ano, quem usou declaração pré-preenchida e Pix passou a ter prioridade, mesmo não estando previsto em lei.

Como consultar a restituição:

Acesse o site da Receita Federal;

Clique em “Meu Imposto de Renda” ;

; Depois, selecione “Consultar a Restituição” ;

; Ou utilize o app da Receita Federal no celular ou tablet.

Quando o dinheiro será pago:

O pagamento será feito em 30 de maio, na conta ou chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

Se você não estiver na lista, pode acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) para verificar possíveis pendências. Se necessário, envie uma declaração retificadora e aguarde os próximos lotes.

Restituição não caiu na conta?

Se o depósito não for feito, por exemplo, porque a conta foi encerrada, o valor ficará disponível por até 1 ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito em qualquer conta em seu nome pelo Portal BB ou pelos telefones:

Capitais: 4004-0001

Outras localidades: 0800-729-0001

Deficientes auditivos: 0800-729-0088

E depois de 1 ano?

Se o valor não for resgatado dentro de um ano, será necessário pedir a restituição novamente no Portal e-CAC. Vá até o menu “Declarações e Demonstrativos”, clique em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

