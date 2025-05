Técnica militar promete sono em dois minutos; confira

Técnica militar foi desenvolvida para ajudar pilotos do exército americano a descansar em situações de alta pressão.

Uma técnica militar promete induzir o sono em apenas dois minutos. Desenvolvida para ajudar soldados a adormecerem mesmo em ambientes estressantes, a estratégia consiste em seis passos simples que devem ser seguidos na hora de deitar.

Apesar de haver relatos empíricos de que a técnica funciona, a Associação Brasileira do Sono reforça que não há estudos científicos que garantem sua eficácia.

Ainda assim, o vice-coordenador do departamento de medicina do sono da Associação Brasileira de Psiquiatria, Marco Zanini, diz que testar a técnica por alguns dias pode ser eficaz para quem quer dormir rápido e bem. Veja como:

Passo a passo

Escolha um ambiente tranquilo, escuro, silencioso e com temperatura agradável. Relaxe os músculos do rosto, incluindo a mandíbula, língua e olhos. O relaxamento muscular iniciado no rosto deve seguir para o resto do corpo, de cima para baixo, começando pelos ombros, braços, peito, pernas e pés. Enquanto isso, imagine o corpo ficando pesado e relaxado. Durante o processo, a respiração deve ser lenta e profunda, com foco na sensação do ar entrando e saindo dos pulmões. Visualize um cenário calmo e relaxante, como praia, cachoeira ou qualquer outro espaço associado à tranquilidade.

Realmente funciona?

A resposta não é tão simples. Segundo Zanini, é comprovado que o relaxamento muscular progressivo e a mentalização de cenários tranquilos podem facilitar o início do sono. Por isso, pode fazer sentido que o passo a passo culmine no adormecimento rápido.

Mas pode não funcionar com todo mundo. Pessoas com insônia crônica, por exemplo, podem não ser tão bem-sucedidas ao tentar colocar a técnica em prática.

“É uma estratégia empírica que costuma ser efetiva para algumas pessoas. A melhor forma de saber se ela funciona é aderir por algumas semanas. Importante: o efeito pode não ser imediato, então a técnica deve ser reproduzida por alguns dias”, diz.

Ansiedade pode atrapalhar

Para testar a eficácia, explica o médico, é importante se livrar de fatores adversos: um ambiente inadequado, com muitos objetos espalhados à vida, muito iluminado ou barulhento vai prejudicar a qualidade do sono.

“Pessoas com ansiedade e preocupações excessivas também podem ter mais dificuldade para dormir rapidamente, mesmo seguindo o passo a passo corretamente”, explica.

Criada para militares

A técnica militar para dormir foi desenvolvida na Escola Preparatória de Voo da Marinha dos Estados Unidos para ajudar pilotos do exército americano a descansar rapidamente. Ela costumava ser aplicada em situações de alta pressão, onde eles teriam pouco tempo de sono.

Originalmente detalhada no livro “Relax and Win: Championship Performance”, do técnico de atletismo Lloyd Bud Winter, essa técnica teria como objetivo amenizar sintomas de privação de sono nos soldados.

“Para esses militares, não dormir poderia significar a diferença entre a vida e a morte, tornando o domínio dessa habilidade crucial”, diz a publicação.

Sono é problema para metade da população

Dados obtidos pelo g1 junto a Associação Brasileira do Sono mostram que 45% dos brasileiros têm algum problema para dormir. O número pode ser ainda maior a depender do grau e abrangência das queixas.

