Polícia

A zona Leste apresentou a maior redução nos índices de roubo de veículos, com queda de 39%

O Amazonas registrou uma redução de 32% nos casos de roubo de veículos entre janeiro e abril de 2026. Os dados são do Relatório Estatístico de Segurança Pública, do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp.

Os índices de furto de veículos também apresentaram queda no estado. De acordo com o levantamento, houve redução de 24% nesse tipo de crime, caracterizado pela subtração de bens sem o uso de violência ou ameaça contra a vítima.

Menor índice em 25 anos

Em Manaus, abril de 2026 registrou apenas 25 ocorrências de roubo de veículos, o menor índice mensal desde 2001.

O dado representa um avanço significativo para a segurança da população. Em abril de 2025, por exemplo, Manaus havia registrado 59 casos de roubo de veículos, número mais que o dobro do contabilizado neste ano.

Zona Leste lidera redução de crimes

Entre as áreas da capital, a zona Leste apresentou a maior redução nos índices de roubo de veículos, com queda de 39%.

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