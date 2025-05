Cães terapeutas levam conforto e ajudam na recuperação de pacientes em hospital de Manaus

Os cães terapeutas Bono, Bela e Kira transformaram o clima do Complexo Hospitalar Sul (CHS), em Manaus, durante uma visita realizada na sexta-feira (23). Os animais interagiram com pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde como parte do projeto de Terapia Assistida por Animais (TAA), promovido pela Agir Saúde, responsável pela gestão da unidade.

A equipe do Projeto AnimaPet, coordenada pela neuropsicopedagoga Samanta Jaime, cuida da seleção e do treinamento dos cães, todos da raça Golden Retriever. Segundo ela, os animais passam por cuidados rigorosos e treinamentos específicos para atuar em ambientes hospitalares. “A felicidade que os cães despertam impacta diretamente o bem-estar e a recuperação dos pacientes”, afirmou Samanta.

A paciente Salma Paiva, internada desde quarta-feira (21), contou que a visita dos cães trouxe alívio emocional no momento difícil. “Foi maravilhoso. Fiquei surpresa e emocionada. Estava triste, e de repente me senti alegre. Passou uma energia muito positiva”, relatou.

Rosiene de Góes, paciente do HPS 28 de Agosto, também se emocionou. “Estou enfrentando uma doença difícil. Nenhuma é fácil, mas receber uma visita assim ajuda muito. A gente até lembra da casa, da família. Foi muito bom mesmo”, disse.

A Terapia Assistida por Animais funciona como intervenção complementar ao tratamento tradicional. Estudos apontam que o contato com animais reduz estresse, ansiedade e depressão, além de melhorar a comunicação, a adesão ao tratamento e a socialização dos pacientes.

A equipe multiprofissional do hospital avalia cuidadosamente os setores que podem receber os animais. “Priorizamos as unidades de internação. Evitamos UTIs e setores com muitos curativos, onde o cuidado precisa ser maior. Escolhemos locais onde os cães podem circular com segurança”, explicou Marcos Paulo Ribeiro, gerente multiprofissional do CHS.

O hospital deve continuar com as visitas dos cães, de acordo com os resultados e a receptividade dos pacientes, sempre respeitando as condições de segurança para todos os envolvidos — humanos e animais.

