Isabelle Nogueira brilha como cunhã-poranga em noite amazônica com influenciadores

Ex-BBB celebrou cultura amazônica com show do Boi Garantido e influenciadores em um hotel flutuante no Rio Negro

Depois de um dia repleto de experiências na floresta amazônica, Isabelle Nogueira surpreendeu os connvidados do Festival da Cunhã com uma apresentação especial como cunhã-poranga do Boi Garantido. A ex-BBB recebeu cerca de 50 influenciadores em Manaus para celebrar a cultura da Amazônia.

Como abertura da programação, Isabelle organizou um jantar exclusivo em um hotel flutuante no Rio Negro. Estiveram presentes nomes como Gkay, Vanessa Lopes e Leonardo Bittencourt.

Pocah — Foto: Lucas Ramos/ Brazil News



Homenagem ao som de “Deusa Cunhã”

Durante o jantar, Isabelle emocionou os presentes ao surgir com a tradicional indumentária da Festa de Parintins. Ela se apresentou ao som de “Deusa Cunhã”, música composta em sua homenagem pelo Boi Garantido. A surpresa ficou ainda maior com a chegada do próprio boi, acompanhado por dançarinos e a banda da agremiação folclórica.

A noite também contou com apresentação da cantora indígena e ativista Djuena Tikuna, amiga de infância da ex-BBB.

Festival da Cunhã movimenta Manaus

O Festival da Cunhã acontece neste sábado (24), com show principal na Arena da Amazônia, em Manaus. Entre as atrações confirmadas estão Maiara e Maraisa. Antes da grande apresentação, Isabelle preparou uma programação imersiva, incluindo banho com botos e visita a uma aldeia indígena.

Kerline, Tina Calambra, Isabelle Nogueira e Sarah Andrade — Foto: Lucas Ramos/ Brazil News



(*) Com informações da Quem.

Leia mais: Gkay, Pocah e outros famosos vivem imersão amazônica no Festival da Cunhã

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱