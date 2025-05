Com gols em casa, Amazonas supera o Operário-PR por 2 a 0 pela Série B

O Amazonas FC venceu o Operário (PR), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto ocorreu neste domingo (25), no estádio Carlos Zamith. Jackson fez o primeiro da Onça e o amazonense, Cocote, decretou o triunfo em casa.

O jogo

O Amazonas começou com um volume de jogo maior. Aos sete minutos, bola jogada na área, Zabala dominou, brigou com a marcação e conseguiu chutar para grande defesa do goleiro Elias. Kevin Ramirez testou após cruzamento da direita e mandou para fora, aos dez.

O time amazonense encontrou brechas nas costas da defesa adversária. Em vários ataques, essa jogada era acionada. Aos 23, Zabala lançou Kevin Ramirez, que dominou, bateu cruzado e mandou para fora. Aos 29, Thomás Luciano cruzou, Henrique Almeida desviou de cabeça e Elias fez a defesa com os pés.

O Fantasma cresceu na reta final. Aos 41, Boschilia cruzou, Marcos Paulo finalizou e o arqueiro Zé Carlos evitou o gol. Na sequência, a maior oportunidade do jogo até o momento. Daniel Amorim driblou Zé Carlos e mandou pela rede do lado de fora.

Já no segundo tempo, a Onça foi eficaz nas finalizações. Aos cinco minutos, Zabala cobrou falta e achou Jackson. O zagueiro cabeçeou e abriu o placar. O Aurinegro precisava muito da vitória e o Operário foi para cima.

A Onça aproveitou um contra-ataque mortal para selar a vitória. Aos 38, Rafael Tavares puxou em velocidade pelo meio e deu de trivela para Cocote sair na cara do gol e marcar. Fim de jogo, Amazonas 2 a 0 Operário.

Panorama e próxima partida

A Onça chegou aos sete pontos e ocupa a 16ª posição. Pela 10ª rodada, o Amazonas vai até Chapecó (SC), para encarar a Chapecoense, na próxima segunda-feira (02/06), às 18h (de Manaus).

