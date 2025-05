Vai esfriar no Amazonas? Veja o que muda com a onda de frio no país

Segundo o Climatempo, a massa de ar polar que se forma nesta semana deve atingir o Sul do Amazonas a partir desta terça-feira (27).

A primeira grande onda de frio do ano começou a avançar sobre o Brasil e já provoca mudanças no clima de diversas regiões. Segundo o Climatempo, a massa de ar polar que se forma nesta semana deve atingir o Sul do Amazonas a partir desta terça-feira (27).

A friagem — como o fenômeno é chamado na região Norte — deve alcançar municípios como Lábrea, Apuí e Eirunepé, com quedas acentuadas de temperatura.

A massa de ar tem origem continental, o que significa que ela se desloca pelo interior da América do Sul, e não sobre o oceano, o que aumenta sua força de resfriamento.

A meteorologista Andrea Ramos explica que essas ondas de frio são típicas entre junho e julho e, apesar de mais comuns no Sul e Sudeste do país, também alcançam partes do Amazonas.

“Geralmente, elas não passam do sul do estado, mas quando chegam, o frio é intenso e repentino”, destaca.

Em Eirunepé, por exemplo, os moradores já se preparam com roupas de frio. A servidora pública Vivian Nobre conta que, apesar de a população já esperar por essas mudanças climáticas, o impacto é forte.

“O frio é bem pesado aqui, às vezes cai para 17 °C em poucas horas. A gente tira touca, luva e casaco do guarda-roupa”, relata.

Com o tempo mais seco e gelado, aumentam também os casos de síndromes gripais e problemas respiratórios. “Essa é a época que mais adoece as pessoas por aqui”, alerta Vivian.

Meteorologistas ainda não cravaram quanto tempo a onda de frio vai durar ou até onde ela pode avançar.

Mas, no restante do país, há previsão de temperaturas negativas na Região Sul, com chances de geada ampla e possibilidade de neve nos pontos mais elevados.

