CBF reduz datas dos Estaduais para 2026

A partir de 2026, os campeonatos estaduais terão uma redução significativa em suas datas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que apenas 11 períodos serão destinados às competições regionais, contra os 16 utilizados em 2025.

A mudança tem o apoio de parte dos clubes, mas foi recebida com resistência por algumas federações, como a Federação Paulista de Futebol (FPF), uma das mais impactadas pela medida.

O novo presidente da CBF, Samir Xaud, liderou as discussões que resultaram na mudança. Clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, que disputarão o Mundial de Clubes, apoiaram a decisão e foram alguns dos primeiros a solicitar ajustes no calendário.

Federações precisarão se adaptar ao novo modelo

A proposta original previa a mudança apenas para os clubes da Série A, mas conversas internas já indicam a possibilidade de extensão também aos clubes da Série B. Com isso, as federações estaduais terão de se adequar a uma nova realidade, mesmo com detalhes ainda em negociação.

Em 2025, embora a CBF tenha reservado 16 datas para os Estaduais, muitas federações ultrapassaram esse limite. Ao todo, 20 competições regionais terão que cortar datas a partir de 2026.

Veja os campeonatos que ultrapassaram as 11 datas estabelecidas:

Maranhense : 18

: 18 Goiano : 17

: 17 Paranaense : 17

: 17 Paulista : 16

: 16 Rondoniense : 16

: 16 Carioca : 15

: 15 Catarinense : 15

: 15 Capixaba : 15

: 15 Sul-Mato-Grossense : 15

: 15 Pernambucano : 14

: 14 Mato-Grossense : 14

: 14 Baiano : 13

: 13 Sergipano : 13

: 13 Paraibano : 13

: 13 Potiguar : 13

: 13 Mineiro : 12

: 12 Gaúcho : 12

: 12 Paraense : 12

: 12 Brasiliense : 12

: 12 Piauiense: 12

Outros quatro campeonatos já estão dentro da nova exigência (Cearense, Roraimense, Acreano e Amazonense), enquanto três competições ainda operam no limite: Tocantinense, Amapaense e Alagoano.

Calendário mais enxuto favorece clubes em torneios internacionais

A mudança é vista por clubes de maior expressão como positiva, já que alivia o calendário e possibilita melhor preparação para competições nacionais e internacionais. A CBF pretende implementar a nova regra com amplo diálogo entre clubes e federações, buscando equilibrar tradição regional com a necessidade de modernização do futebol brasileiro.

