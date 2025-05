Policial militar atira na esposa e comete suicídio no interior do AM

Na noite desta terça-feira (27), no bairro Santo Antônio, em Humaitá, interior do Amazonas, o sargento da Polícia Militar Joelson Relvas atirou três vezes contra a própria esposa e, em seguida, tirou a própria vida com um disparo na cabeça. O policial morreu no local.

Apesar dos ferimentos, a esposa sobreviveu ao ataque. Ela foi socorrida, passou por cirurgia e já está fora de perigo. O crime ocorreu dentro da residência do casal.

Moradores da região relataram que o sargento enfrentava problemas mentais, possivelmente um quadro de depressão. A perícia técnica esteve no local para conduzir os procedimentos de investigação.

A Polícia Militar ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) continua investigando os fatos.

Leia mais

Após matar esposa e sogra, homem faz enteada de 10 anos refém

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱