Alvarães

Autor chegou a ameaçar uma das vítimas com uma faca

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, prendeu preventivamente um homem de 53 anos nesta quinta-feira (30). O suspeito é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra duas enteadas de 11 e 14 anos. A captura ocorreu em uma embarcação enquanto a equipe policial se deslocava para a comunidade Juruama, na zona rural do município.

Histórico de abusos e ameaças

As investigações começaram quando a mãe das adolescentes procurou a delegacia para denunciar o companheiro da avó materna das vítimas. De acordo com o delegado Marcelo Lopes, os relatos detalham um ciclo de violência que perdurava por anos.

“Em escuta Especializada a vítima relatou que os abusos tiveram início desde os seus oito anos, por meio de atos libidinosos praticados pelo autor que aproveitava-se quando estava a sós com ela para praticar os atos ilícitos seguidos de conjunção carnal, tendo o último episódio ocorrido em fevereiro deste ano.”, relatou a autoridade policial.

Além da violência sexual, o agressor utilizava o medo para silenciar a vítima de 14 anos. Conforme o delegado, o criminoso chegou a ameaçá-la de morte com uma faca caso o crime fosse revelado. No entanto, a adolescente conseguiu relatar o ocorrido a uma tia durante uma viagem a Manaus, o que viabilizou o acionamento do Conselho Tutelar e da polícia.

Segunda vítima e antecedentes familiares

Durante o processo de oitivas, os policiais descobriram que a irmã mais nova, de 11 anos, também sofria investidas do suspeito. “Em meio as oitivas, a irmã dela de 11 anos também foi ouvida e revelou que o indivíduo realizava brincadeiras inadequadas com ela através de toques na região dos seios. Informando que tais condutas ocorriam quando também se encontrava sozinha em casa, ocasião em que o investigado se dirigia à residência”, informou Lopes.

Ademais, o delegado ressaltou a gravidade da conduta do homem, que chegou a arrombar a porta da residência para acessar a criança. Outro ponto alarmante da investigação sugere que o comportamento do agressor é recorrente entre gerações da mesma família.

“As investigações continuam porque consta, ainda, nos autos, que tanto a genitora quanto a tia da vítima relataram terem sido vítimas de condutas semelhantes praticadas pelo mesmo investigado durante a infância”, disse Marcelo.

Procedimentos Judiciais

Após a Justiça deferir o mandado de prisão preventiva, a Polícia Civil localizou o suspeito. Agora, o homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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