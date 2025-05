David Almeida anuncia compra de mil armas e fundo de segurança para criar Polícia Municipal

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quarta-feira (28/5) a aquisição de mil novas armas para a Guarda Municipal e a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, medidas que colocam a capital amazonense na vanguarda da segurança pública no país. A cidade já se estrutura para transformar a Guarda em Polícia Municipal, assim que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) for sancionada em Brasília.

Ao lado do secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Siqueira, e do subsecretário Gladiston da Silva, David Almeida afirmou que Manaus já tem os projetos prontos e enviará à Câmara Municipal o plano de segurança, a proposta de alteração da Lei Orgânica e a criação do fundo municipal.

“Estamos prontos. Assim que a legislação federal for aprovada, nossa Guarda estará estruturada para assumir o novo papel de Polícia Municipal”, afirmou o prefeito.

Manaus se antecipa à aprovação da PEC

Na terça-feira (27), o Senado aprovou por unanimidade a PEC que inclui as guardas municipais no Sistema Nacional de Segurança Pública. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Enquanto isso, Manaus já avança com base legal e estrutura operativa para a transição.

O prefeito também confirmou que o curso de formação para 150 guardas do cadastro reserva começará em 2 de agosto. Além disso, a prefeitura prevê um novo concurso público com 500 vagas para 2026, ampliando o efetivo da corporação.

“Com a criação do Fundo Municipal de Segurança, garantiremos o repasse direto de recursos federais para Manaus. É um marco. Estamos prontos para transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal assim que o Congresso permitir”, explicou Alberto Siqueira.

Base legal, estrutura e armamento prontos

Com o plano de segurança finalizado, os projetos tramitando na Câmara e o fundo estruturado, a Prefeitura de Manaus se coloca entre as primeiras do país preparadas para instituir a Polícia Municipal. A transformação virá com base legal, reforço de armamento, formação técnica e ampliação do quadro de agentes.

“É mais segurança pública com responsabilidade e visão de futuro. Já estamos prontos para dar esse passo”, concluiu David Almeida.

Leia mais David Almeida entrega armamento para 50 novos guardas municipais

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱