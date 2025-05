Gasolina a R$ 5,60 em Manaus nesta quinta (29) durante o Dia Livre de Impostos

Ação acontece nesta quinta (29) e oferece combustível com desconto no Posto 3000.

O litro da gasolina será vendido a R$ 5,60 nesta quinta-feira (29) em Manaus, durante o Dia Livre de Impostos (DLI), ação nacional que denuncia o peso da carga tributária no bolso dos brasileiros. A venda com preço reduzido ocorre a partir das 6h no Posto 3000, na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul da capital.

Serão disponibilizados 5 mil litros de gasolina comum sem a incidência de impostos. Cada motorista poderá abastecer até R$ 100 por carro e R$ 50 por moto, por ordem de chegada. A ação termina assim que o estoque for esgotado.

Além do combustível, diversas lojas da cidade também participam da campanha, oferecendo produtos e serviços com descontos equivalentes aos tributos cobrados normalmente. A lista de estabelecimentos está disponível no site www.dialivredeimpostos.com.br.

A iniciativa é promovida nacionalmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e executada localmente pelas CDLs. O objetivo é conscientizar a população sobre a alta carga tributária e reforçar a importância de uma reforma tributária mais justa.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), os brasileiros trabalham, em média, 149 dias por ano apenas para pagar impostos.

