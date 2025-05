Municípios do Amazonas recebem mais de R$ 103 milhões nesta sexta-feira

Os municípios do Amazonas recebem, nesta sexta-feira, mais de R$ 103 milhões referentes à terceira e última parcela do mês do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A informação foi divulgada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Conforme o levantamento, a parcela regular somou mais de R$ 131 milhões. O valor bruto do decêndio totalizou R$ 130 milhões.

O decêndio de 2025 teve um desconto de 20% referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), no montante de mais de R$ 26 milhões.

Os descontos referentes ao Programa de Integração Social e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), de 1%, somaram R$ 1,3 milhão.

Somente a capital, Manaus, receberá um montante de R$ 43,6 milhões.

Dados nacionais

O valor do repasse nacional será de R$ 5.771.614.987,10, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 7.214.518.733,88.

De acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o terceiro decêndio de maio de 2025, comparado com o mesmo decêndio do ano anterior, apresentou um crescimento de 21,56% em termos nominais. O mês de maio fechou com crescimento de 17,90% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando o valor do repasse é deflacionado, retirando-se o efeito da inflação do período e comparando-se ao mesmo período do ano anterior, observa-se um crescimento de 15,72% no decêndio e de 12,24% no mês de maio.

Considerando o ano de 2025, o FPM cresceu, em termos nominais, 9,33% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao se retirar o efeito da inflação do período, é possível observar um crescimento real de 4%.

A CNM orienta os gestores municipais a manterem cautela e atenção no uso dos repasses em 2025. A entidade ainda alerta para o fato de que a Receita Federal pagará, na próxima sexta-feira, 30, o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2025. Este será o maior valor já pago pela Receita em um único lote de restituição na história, o que pode afetar o repasse do FPM no próximo mês. É de extrema importância que o gestor tenha pleno controle das finanças do município.

Confira os valores:

Leia também

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱