‘Junho Violeta’ leva idosos a jogo do Manaus FC

Prefeitura promove ação de valorização da pessoa idosa durante partida no estádio Ismael Benigno, em Manaus.

A Prefeitura de Manaus realizou uma ação especial de valorização da pessoa idosa no sábado (31). A iniciativa aconteceu durante a abertura da partida entre Manaus FC e Independência-AC, pela Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Ismael Benigno (Colina), Zona Oeste da capital.

A atividade integra a campanha “Junho Violeta”, voltada ao combate à violência contra a pessoa idosa e à promoção do envelhecimento digno e respeitado.

Idosos protagonizam a abertura do jogo

Cerca de 40 idosos atendidos pela Instituição de Longa Permanência da FDT e pelo Parque Municipal do Idoso (PMI) participaram da cerimônia de abertura da partida. Com camisetas da campanha e faixas de conscientização, eles entraram em campo com uma mensagem clara: é preciso respeitar, proteger e valorizar quem ajudou a construir a sociedade.

Durante o evento, torcedores receberam materiais informativos com orientações sobre os direitos da pessoa idosa e canais para denúncia de abusos.

‘O idoso é protagonista’

O diretor-presidente da FDT, Eduardo Lucas, destacou a importância da ação para sensibilizar a população:

“Levar nossos idosos para um estádio […] é um ato de inclusão, de reconhecimento e de respeito. […] Envelhecer com dignidade é um direito que deve ser garantido todos os dias.”

Sonho realizado e emoção no estádio

Para Fátima de Oliveira Rebelo, de 71 anos, a experiência foi inesquecível:

“Era um sonho que eu tinha: conhecer a Colina. […] Estamos aqui para lutar por respeito e dignidade para todos nós.”

A presença dos idosos emocionou o público e reforçou a mensagem central da campanha: envelhecer é natural e deve ser vivido com dignidade.

Futebol e cidadania

O encerramento do dia teve clima de celebração com a vitória do Manaus FC por 1 a 0, animando a torcida e tornando o momento ainda mais especial para os idosos.

A campanha Junho Violeta segue com outras ações em vários pontos da cidade ao longo do mês de junho, promovendo cidadania, respeito e proteção aos idosos.

(*) Com informações da assessoria

