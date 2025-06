Piastri vence GP da Espanha e amplia liderança na Fórmula 1

O GP da Espanha de Fórmula 1, realizado neste domingo (1º), teve domínio absoluto de Oscar Piastri. O piloto da McLaren largou na pole position e manteve a liderança durante toda a prova, conquistando sua quinta vitória na temporada. Gabriel Bortoleto, da Sauber, obteve seu melhor resultado no ano, terminando em 12º lugar.

Piastri lidera do início ao fim

Oscar Piastri completou o GP da Espanha em 1h32m57.375s, seguido por seu companheiro de equipe Lando Norris (+2.471s) e Charles Leclerc da Ferrari (+10.455s). Piastri expressou satisfação com o desempenho da McLaren:

“Estou muito orgulhoso do que fizemos neste final de semana e de como conseguimos nos recuperar depois de Mônaco”.

Com a vitória, Piastri lidera o campeonato com 186 pontos, seguido por Norris com 176 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, recebeu uma penalização de 10 segundos após um toque em George Russell, caindo para a 10ª posição e permanecendo com 137 pontos.

Bortoleto alcança seu melhor desempenho

Gabriel Bortoleto, em sua primeira temporada na Fórmula 1, largou em 12º e terminou a corrida na mesma posição. Durante a prova, chegou a entrar na zona de pontuação, mas foi ultrapassado nas voltas finais. Apesar disso, o resultado representa uma evolução significativa em sua performance.

Resultados do GP da Espanha

Oscar Piastri (McLaren) – 1h32m57.375s Lando Norris (McLaren) – +2.471s Charles Leclerc (Ferrari) – +10.455s George Russell (Mercedes) – +11.359s Nico Hülkenberg (Sauber) – +13.648s Lewis Hamilton (Ferrari) – +15.508s Isack Hadjar (Racing Bulls) – +16.022s Pierre Gasly (Alpine) – +17.882s Fernando Alonso (Aston Martin) – +21.564s Max Verstappen (Red Bull) – +21.826s Liam Lawson (Racing Bulls) – +25.532s Gabriel Bortoleto (Sauber) – +25.996s Yuki Tsunoda (Red Bull) – +28.822s Carlos Sainz (Williams) – +29.309s Franco Colapinto (Alpine) – +31.381s Esteban Ocon (Haas) – +32.197s Oliver Bearman (Haas) – +37.065s Antonelli (Mercedes) – Não completou Alexander Albon (Williams) – Não completou

Conclusão

O GP da Espanha consolidou Oscar Piastri como líder do campeonato, destacando-se pela consistência e domínio nas pistas. Gabriel Bortoleto, por sua vez, demonstrou evolução em sua performance, sinalizando um futuro promissor na Fórmula 1.

