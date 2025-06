Mulher é presa com fuzil e mais de 300 munições em mala

Suspeita saiu de Coari e foi interceptada no porto de Fonte Boa; armamento seria entregue no município de Jutaí a um traficante

Fonte Boa (AM) – Uma mulher de 24 anos foi presa no último sábado (31) suspeita de transportar um arsenal com armas de grosso calibre como fuzis. A prisão foi realizada por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) no porto do município de Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus, durante a operação Fronteira Mais Segura.

Conforme a polícia, a suspeita havia saído do município de Coari em uma lancha de transporte de passageiros com destino a Jutaí. A abordagem aconteceu assim que a embarcação atracou no porto de Fonte Boa.

Durante a revista, os policiais localizaram uma mala contendo quatro armas de fogo de grosso calibre: um fuzil calibre 5.56, uma carabina 9 milímetros e duas espingardas calibre 12, além de 342 munições de diversos calibres.

Ainda de acordo com as informações, as armas seriam entregues supostamente a um traficante em Jutaí.

Após a identificação da proprietária da mala, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde permanece à disposição da Justiça. Ela deve responder por porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico de armas.

Leia mais:

