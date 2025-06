BR-319 volta a ser totalmente interditada no AM após rompimento de cabo em balsa

Manaus (AM) – A BR-319 foi totalmente interditada novamente na manhã desta terça-feira (3) após o rompimento de um cabo na balsa que faz a travessia do rio Autaz Mirim. A nova interdição ocorre cerca de 2 km do trecho onde o aterro sobre o rio Curuçá cedeu no fim de semana e já passou por reparos emergenciais.

A falha técnica paralisou o tráfego nos dois sentidos e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a liberação da via só deve ocorrer no fim do dia.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlam o fluxo na região e reforçam o policiamento. Não há registro de manifestações.

Por volta das 20h de segunda-feira (2), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) havia liberado o tráfego de veículos leves no trecho, após concluir o reparo emergencial de uma barragem que havia desabado no mesmo ponto da rodovia. O rompimento da estrutura, causado pelo alto volume de água e a forte correnteza, interditou a passagem desde a madrugada de domingo (1º).

Mesmo com a liberação parcial, caminhões e carretas continuavam impedidos de passar. Segundo o DNIT, as equipes seguem trabalhando para liberar totalmente a via o mais breve possível.

“Nosso foco agora é manter o fluxo de veículos leves e trabalhar com segurança para restabelecer a trafegabilidade completa”, informou a equipe técnica no local.

Equipes do DNIT permanecem de plantão para atender possíveis emergências, enquanto a PRF atua na organização do tráfego e na segurança da área.

