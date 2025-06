Terminal 4 permanece sem energia elétrica e preocupa passageiros

Manaus (AM) – O Terminal de Integração 4 (T4), situado na avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital, passou duas noites consecutivas completamente às escuras, gerando insegurança e transtornos para os usuários do transporte público.

De acordo com os passageiros, a queda de energia teve início por volta das 18h do último domingo (1º) e se manteve até a noite de segunda-feira (2).

O apagão comprometeu não apenas a segurança do local, mas também o funcionamento de serviços essenciais, como os painéis eletrônicos de horários, que ficaram apagados, deixando os passageiros sem informações sobre a circulação dos ônibus.

Além disso, conforme o relato dos usuários, o sistema de bilhetagem eletrônica ficou fora do ar, o que dificultou o embarque de muitos passageiros e forçou o uso de dinheiro em espécie – realidade que afetou principalmente quem depende do cartão PassaFácil ou Passe Livre para estudantes.

Nas redes sociais, circularam vídeos e imagens das plataformas completamente escuras, acompanhados de relatos de medo e apreensão. Passageiros denunciam que o risco de assaltos e outras ocorrências criminosas devido à baixa visibilidade e à ausência de qualquer tipo de vigilância eficaz no local.

Procuradas pelo Em Tempo, a Prefeitura de Manaus e a concessionária de energia elétrica, Amazonas Energia, ainda não haviam emitido nota oficial sobre o problema nem apresentado previsão para o restabelecimento total do serviço no T4 até o fechamento desta matéria. Enquanto isso, os usuários seguem enfrentando a insegurança, no escuro.

