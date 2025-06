Moraes manda bloquear redes sociais de Zambelli, da mãe e do filho da deputada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio das contas da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) nas principais plataformas digitais. YouTube, Instagram, Facebook, X (ex-Twitter) e LinkedIn da parlamentar estão fora do ar desde a decisão, que acompanha um pedido de prisão preventiva contra ela.

Bloqueio atinge perfis da deputada e familiares

A medida também se estende às contas de sua mãe, Rita Zambelli, e de seu filho, João Zambelli, de 17 anos. A justificativa é que os perfis estariam sendo usados para propagar conteúdos que perpetuam os supostos crimes cometidos pela deputada.

Zambelli critica decisão e acusa ataque à família

Em nota, a parlamentar criticou a decisão do STF:

“Com isso, não atacou apenas a deputada ou a cidadã Carla Zambelli. Ele atacou uma mãe”, afirmou, referindo-se ao bloqueio da conta de seu filho.

Na semana anterior, Zambelli já havia transferido a titularidade de suas redes para a mãe, numa tentativa de evitar bloqueios judiciais. Rita Zambelli, inclusive, é cotada como pré-candidata à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Condenação por crimes cibernéticos

Zambelli foi condenada a 10 anos e 6 meses de prisão pelo STF por envolvimento em crimes cibernéticos. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ela atuou com o hacker Walter Delgatti Neto na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Caso envolve hacker e falsificação de mandados

Entre os crimes, destaca-se a criação de documentos falsos, incluindo um mandado de prisão fictício contra o próprio Alexandre de Moraes, como se tivesse sido assinado por ele.

Deputada deixou o Brasil antes da decisão final

Antes da conclusão do julgamento, Zambelli anunciou que estava fora do país. Disse estar nos Estados Unidos e com planos de ir para a Itália. A saída foi vista como tentativa de evitar a execução da pena e a cassação do mandato.

(*) Com informações do O Globo

