Líder do PT quer Bolsonaro monitorado por tornozeleira eletrônica após fuga de Zambelli

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja monitorado por tornozeleira eletrônica e tenha sua circulação controlada.

No documento enviado na terça-feira (3), Lindbergh argumenta que Bolsonaro teve papel central na tentativa de golpe após as eleições de 2022, incentivando ataques ao STF e ao TSE, além de reuniões com teor golpista. A preocupação aumentou com a recente saída do país de aliados próximos, como a deputada Carla Zambelli (PL-SP), que anunciou mudança para a Itália, e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que viajou aos Estados Unidos.

Segundo o parlamentar, as medidas atuais, como a retenção do passaporte, são insuficientes diante do risco de fuga por rotas alternativas ou uso de canais diplomáticos. Por isso, ele solicita ao STF:

Monitoramento eletrônico com tornozeleira

Proibição de entrada em embaixadas, consulados, aeroportos e zonas de fronteira

Restrição de contato com investigados, réus ou testemunhas

Proibição de sair do Distrito Federal sem autorização judicial

Lindbergh alega que o histórico de ações do ex-presidente exige um controle mais rígido para garantir o cumprimento das investigações. Em março, o STF aceitou por unanimidade a denúncia da PGR que acusa Bolsonaro de envolvimento em um plano para impedir a posse do presidente Lula.

PGR denuncia Bolsonaro ao STF por tentativa de golpe

