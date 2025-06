BR-319 sofre nova interdição na travessia do rio Autaz Mirim, no AM

Polícia Rodoviária Federal informou que a interrupção ocorre devido a uma manutenção emergencial no local



Após a liberação do tráfego na BR-319 na quarta-feira (4), a rodovia enfrenta nova interdição nesta quinta-feira (5), por volta das 13h, no km 25, na segunda travessia sobre o rio Autaz Mirim, no Amazonas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a interrupção ocorre devido a uma manutenção emergencial no local.

Ainda pela manhã, a balsa sobre o rio Autaz não permitia a passagem de caminhões, formando uma fila de 16 veículos no sentido decrescente. No sentido crescente, o trânsito estava livre, e veículos pequenos e caminhões baú vazios trafegavam normalmente, segundo a PRF.

A PRF espera restabelecer o tráfego ainda durante a tarde desta quinta. Equipes seguem atuando na manutenção da travessia para garantir a segurança dos usuários.

🛣️ Entenda a situação atual da BR-319 no Amazonas

🚧 Interdições e obras emergenciais

Quarta-feira (4) : O tráfego foi liberado após quatro dias de interdição nos rios Curuçá (km 23,30) e Autaz Mirim (km 24,60), causados por desabamentos e falhas em equipamentos.

: O tráfego foi liberado após quatro dias de interdição nos rios Curuçá (km 23,30) e Autaz Mirim (km 24,60), causados por desabamentos e falhas em equipamentos. Quinta-feira (5): Por volta das 13h, o fluxo de veículos foi interrompido no km 25 devido a manutenção na segunda travessia sobre o rio Autaz Mirim. A previsão é de que o tráfego seja restabelecido ainda durante a tarde.

⚠️ Restrições ao tráfego de veículos pesados

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estabeleceu restrições temporárias ao tráfego de veículos com Peso Bruto Total Combinado (PBTC) superior a 45 toneladas entre o km 1 (Careiro) e o km 679,3 (Humaitá), válidas até junho de 2025.

🛠️ Obras de recuperação

O DNIT retomou obras de revestimento primário nos trechos entre os km 313,1 e 385,3, após decisão judicial favorável. As máquinas estão trabalhando na compactação do solo para assegurar condições de rolamento e aderência do tráfego.

⚖️ Licenciamento ambiental

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região autorizou a retomada da licença prévia para a pavimentação do trecho central da BR-319, após decisão liminar que havia suspendido a licença em julho de 2024.

