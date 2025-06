Homem furta dízimo e ofertas de igreja evangélica em Carauari

PC-AM cumpre mandado de prisão de suspeito que furtou R$ 700 em dízimos de igreja evangélica no interior do Amazonas.

Um homem de 31 anos foi preso por furto qualificado contra uma igreja evangélica. O crime ocorreu no dia 11 de maio, no Centro de Carauari, interior do Amazonas.

O suspeito furtou aproximadamente R$ 700 em dízimos e ofertas deixados por fiéis.

“Um dia após o crime, um dos pastores da igreja registrou o Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia. De imediato, iniciamos as investigações e identificamos o autor, que tem várias passagens por delitos patrimoniais”, explicou o delegado Felipe Carvalho.

Investigação e prisão

Após o registro, a equipe da 65ª DIP iniciou as diligências. O delegado solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi deferido e cumprido na quinta-feira (05), no bairro Jocunda, em Carauari.

Procedimentos legais

O homem foi preso e responderá por furto qualificado. Ele permanece à disposição da Justiça.

