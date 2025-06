PT pede perda imediata de mandato de Carla Zambelli

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados solicitou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O pedido surge após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar, nesta sexta-feira (6 de junho), os recursos da defesa da parlamentar, referendando sua condenação.

Para o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), a condenação em definitivo de Zambelli não abre margem para deliberação política por parte da Casa Legislativa. Segundo Farias, a Câmara dos Deputados tem a obrigação de apenas acatar a decisão proferida pelo Supremo.

A movimentação do PT indica que o partido buscará celeridade no processo de cassação do mandato de Zambelli, com base na decisão judicial já consolidada.

*Com informações do Metroples

