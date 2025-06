Ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto diz que disputará Eleições de 2026

Manaus (AM) – O ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto, atualmente sem partido desde sua saída do PSDB em novembro de 2022, confirmou nesta semana que vai disputar uma vaga eletiva em 2026. Embora ainda não tenha revelado qual cargo pretende disputar, ele afirmou que recebeu convites de diversas legendas interessadas em tê-lo como filiado.

“O PSDB não é mais o mesmo… virei uma noiva cobiçada, tem muita gente querendo casar comigo”, afirmou em entrevista a um veículo de comunicação local.

Virgílio Neto tem uma carreira política consolidada: já foi deputado federal, senador da República, ex-prefeito de Manaus por três mandatos e ocupou cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Fernando Henrique Cardoso. Essa trajetória confere a ele forte influência e capacidade de articulação no Amazonas e possíveis palanques nacionais.

Diálogos

Recentemente, o ex-prefeito intensificou o diálogo com lideranças da direita, inclusive tendo conversado com o deputado federal Silas Câmara para possível adesão ao Republicanos, liderado no Amazonas pelo parlamentar.

Além dessa possibilidade, Arthur também avalia partidos de centro, interessados em seu perfil e peso político — sua escolha dependerá do tipo de palanque que pretende construir rumo a 2026. Ele também esteve reunido com o deputado federal Pauderney Avelino (UB), que hoje assume mandato de suplente na Câmara dos Deputados.

Com poucos meses restantes até 2026, Arthur Virgílio já ocupa posição estratégica no tabuleiro político amazonense — sua filiação e cargo escolhido poderão redesenhar alianças regionais e nacionais. Resta saber se ele marchará com sigla alinhada à direita conservadora ou apostará em uma rota de centro.

Cabe ressaltar que ele vem sendo um grande defensor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Em maio de 2024, o ex-prefeito foi visto limpando o chão da Arena Amadeu Teixeira, na zona Centro-Sul, após o evento de lançamento de candidatura de Capitão Alberto Neto (PL) a prefeito de Manaus. Bolsonaro estava presente no evento.

